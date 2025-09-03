Bursa'da bugün pek çok bölgede su kesintisi meydana gelirken, vatandaşlar özellikle İnegöl, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde suyun ne zaman tekrar verileceğini merak ediyor. BUSKİ ise 3 Eylül'deki kesintilerin hangi bölgeleri ve saatleri kapsadığını duyurdu.
Bugün için planlanan su kesintileri şöyle:
İnegöl
Huzur: Çalışmalar (muhtemel arızalar) -- 09:00-18:00 (22.08-02.09 arası, zaman zaman)
Cumhuriyet:
• Yatay delgi / hat deplasesi -- 08:40-12:00
• Arıza tekrarı -- 13:30-16:00
Baykoca: Ana hatta zarar (Superonline kaynaklı) -- 11:50-17:00
Yıldırım
Bağlaraltı (A212 Sk. ve civarı): Arıza -- 10:10-13:10
Çınarönü (1. Adil Sk. ve civarı): Arıza -- 11:00-17:00
Nilüfer
Özlüce (Kasım Sk. ve civarı): Arıza -- 12:30-18:30
Demirci ve civarı: "Arıza" çalışması -- 12:45-19:00
Mustafakemalpaşa
Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yzb. Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye, Fevzidede ve civarı: Çalışmalar (muhtemel arızalar; zaman zaman) -- 09:00-18:00 (27.08-05.09 arası)
BURSA OSMANGAZİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün Osmangazi'nin birçok mahallesinde su arızası yaşanırken ekipler erken saatlerde çalışmalara başladı.
Demirtaş Bölgesi:
• Demirtaş Dumlupınar (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza -- 11:00-18:00
• Demirtaş Cumhuriyet (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza -- 11:00-18:00
• Demirtaş Sakarya (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza -- 11:00-18:00
Gaziakdemir / Soğanlı: Arıza -- 10:00-16:00
Doğancı (Doğancı Cd. ve civarı): Nedeni belirtilmemiş (çalışma) -- 10:00-17:00
Hamitler (Vişne Cd. ve civarı): Arıza -- 10:30-16:30
Yunuseli (655. Sk. ve civarı): Arıza -- 11:00-17:00
Sırameşeler (Avrupa Konseyi Blv. ve civarı): "Arıza" çalışması -- 11:00-17:00
Panayır (Pınaryolu Sk. ve civarı): Arıza -- 12:00-18:00
Akpınar (Bıçakçı Sk. ve civarı): "Arıza" çalışması -- 09:30-15:30
Alemdar (Dr. Sadık Ahmet Cd. ve civarı): Arıza -- 09:30-15:30
Başaran (Küçükbalıklı-Yeşilova ve civarı): "Arıza" çalışması -- 11:10-17:00
Adalet (Okul Cd., İstiklal ve Soğukkuyu'nun bir kısmı): Arıza -- 12:00-18:00