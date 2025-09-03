Bursa'da bugün pek çok bölgede su kesintisi meydana gelirken, vatandaşlar özellikle İnegöl, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde suyun ne zaman tekrar verileceğini merak ediyor. BUSKİ ise 3 Eylül'deki kesintilerin hangi bölgeleri ve saatleri kapsadığını duyurdu.

Bugün için planlanan su kesintileri şöyle:

İnegöl

Huzur: Çalışmalar (muhtemel arızalar) -- 09:00-18:00 (22.08-02.09 arası, zaman zaman)

Cumhuriyet:
• Yatay delgi / hat deplasesi -- 08:40-12:00
• Arıza tekrarı -- 13:30-16:00

Baykoca: Ana hatta zarar (Superonline kaynaklı) -- 11:50-17:00

Yıldırım

Bağlaraltı (A212 Sk. ve civarı): Arıza -- 10:10-13:10

Çınarönü (1. Adil Sk. ve civarı): Arıza -- 11:00-17:00

Nilüfer

Özlüce (Kasım Sk. ve civarı): Arıza -- 12:30-18:30

Demirci ve civarı: "Arıza" çalışması -- 12:45-19:00

Mustafakemalpaşa

Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yzb. Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye, Fevzidede ve civarı: Çalışmalar (muhtemel arızalar; zaman zaman) -- 09:00-18:00 (27.08-05.09 arası)

BURSA OSMANGAZİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün Osmangazi'nin birçok mahallesinde su arızası yaşanırken ekipler erken saatlerde çalışmalara başladı.

Demirtaş Bölgesi:
• Demirtaş Dumlupınar (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza -- 11:00-18:00
• Demirtaş Cumhuriyet (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza -- 11:00-18:00
• Demirtaş Sakarya (Osmangazi Cd. ve civarı): Arıza -- 11:00-18:00

Gaziakdemir / Soğanlı: Arıza -- 10:00-16:00

Doğancı (Doğancı Cd. ve civarı): Nedeni belirtilmemiş (çalışma) -- 10:00-17:00

Hamitler (Vişne Cd. ve civarı): Arıza -- 10:30-16:30

Yunuseli (655. Sk. ve civarı): Arıza -- 11:00-17:00

Sırameşeler (Avrupa Konseyi Blv. ve civarı): "Arıza" çalışması -- 11:00-17:00

Panayır (Pınaryolu Sk. ve civarı): Arıza -- 12:00-18:00

Akpınar (Bıçakçı Sk. ve civarı): "Arıza" çalışması -- 09:30-15:30

Alemdar (Dr. Sadık Ahmet Cd. ve civarı): Arıza -- 09:30-15:30

Başaran (Küçükbalıklı-Yeşilova ve civarı): "Arıza" çalışması -- 11:10-17:00

Adalet (Okul Cd., İstiklal ve Soğukkuyu'nun bir kısmı): Arıza -- 12:00-18:00

