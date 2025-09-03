25 Nisan 2023’te kurulan Bayraklı Kızılay Şubesi, kısa sürede gösterdiği büyük başarıyla Türkiye genelindeki 584 şube arasında üçüncü sıraya yükseldi. Şubenin yıl sonu hedefi birincilik.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Kızılay Bayraklı Şube Başkanı Metin Köroğlu, elde edilen başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu belirterek, “Bu başarı yalnızca şahsıma ait değildir; gönüllülerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin, Gençlik ve Kadın Kollarımızın ve Bayraklı halkının eseridir” dedi.

Başkan Köroğlu, şubenin kuruluşundan bugüne kat edilen mesafeyi anlatarak, “Şubemiz 584. sıradan listeye girdi. İlk yılda 200’üncü, ikinci yılda 150’nci sıraya yükseldik. Üçüncü yılımızda ise ilk 10 hedefiyle yola çıkmıştık, bugün üçüncülük gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye birinciliğini hedefliyoruz. Bizler iyiliği bir bayrak gibi taşıyoruz. Her gönüllü dokunuş, her yardım adım adım bu başarıyı ördü. Ekip arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ve bağışçılarımız sayesinde bu noktaya geldik” dedi.

“HEDEFİMİZ GÖNÜLLERDE BİRİNCİ OLMAK”

Başarı sıralamasından daha önemli olanın insanlara dokunabilmek olduğunu vurgulayan Köroğlu, “Üçüncülük bizim için sadece bir sıralama değil; insanlığa dokunan ellerin, paylaşan yüreklerin sembolüdür. Asıl hedefimiz insanların gönlünde birinci olmaktır. Şube, kuruluşundan bu yana bir araç satın alarak yardım faaliyetlerini daha etkin hale getirdi. Köroğlu, sözlerini “Bizim tek derdimiz ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, onların dertlerine derman olabilmektir” diye konuştu.