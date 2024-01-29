BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Bursa'nın Mudanya ilçesinde 30.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Göynüklü Mahallesi ve civarında 30.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."

BUSKİ'NİN PAYLAŞIMI

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Kaynak: İBRAHİM USLUMuhabir: İBRAHİM USLU