BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi, Otosansit ve civarında, 13.03.2024 ile 30.03.2024 tarihleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu;

BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi, Otosansit ve civarında, 13.03.2024 ile 30.03.2024 tarihleri arasında 10.00 - 16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.