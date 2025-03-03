Yapılan çalışmalardan ötürü Bursa'da ara ara su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ tarafından su kesintisi bilgisi önceden haber verilip vatandaşlara duyuruluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da suların kesileceğini duyurdu. Peki, Bursa'da hangi ilçesinde su kesintisi yaşanacak, sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi ve civarında 04 Mart 2025 tarihinde (SALI) 14:00-17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Ahmetbey Mahallesi ve civarında 04.03.2025 tarihinde, 09:00 - 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.