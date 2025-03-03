Kaza, sabah saatlerinde Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beyazköy istikametinden Ahimehmet yönüne seyreden S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Takla atan araç tarlaya savruldu. Kazada sürücü S.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan M.K., A.Y. ve Ş.D. yaralandı. 4 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.