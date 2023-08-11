Bursa'da çinileri işlemeleriyle ünlü 599 yıllık tarihi mirasımız Yeşil Cami ve Türbe etrafında araç girişinin yasak olmasına rağmen musalla taşına dahi yapılan parklar vatandaşları isyan ettirdi.

Her gün onlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve yapımı 1413 yılında başlayıp 1424 yılında tamamlanan 599 yıllık tarihi Yeşil Cami, bugünlerde park sorunuyla karşı karşıya. Sokak girişinde tüm taşıt girişlerinin yasak olduğunu belirten tabelanın bulunmasına rağmen araç sürücüleri bu uyarıları dikkate almıyor. Yeşil Cami’nin etrafına park etmenin dışında musalla taşına dahi park edildiğini belirten bir vatandaş,” Yaz sezonu günde binlerce yerli ve yabancı turist buraya gelmekte. Bu kötü görüntüden daha fazlası Tarihi mirasımıza ve atalarımıza hakaret ve cahilliktir. Sadece hatalı park cezası bu yapılan saygısızlığı telafi edemez. Sorunun çözülebilmesi için Türbe ve Cami güvenliği; park eden araçları ihbar etmeli, fotoğraflarını çekip emniyete bildirilmeli yoksa bu sorunun önüne geçilemez.”dedi.

Ayrıca sokak girişinde uyarı levhası bulunduğunu belirterek,” Tüm taşıtlara kapalı olduğu açıkça belirtilmesine rağmen kimse uyarıyı dikkate almıyor. Uyarı levhasının alt kısmında ise siyah renkli tabelada ücretli otopark yazmakta ama kime ait olduğu da bilinmiyor.” İfadelerinde değindi.

Seher Yaşa