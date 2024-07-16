Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, turizm paydaşlarıyla bir araya gelerek kentin turizmden hak ettiği payı alabilmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu. Bursa’nın gücünü kendi köklerinden alan bir turizm stratejisi ile kendine özgün DNA’sının ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Bozbey, “Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Turizm Paydaşları Buluşması’na Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız ve turizm paydaşları katıldı.



“Şehrin kendine özgün olan DNA’sını ortaya çıkarmalıyız”

Bursa'nın turizm imkanları ve turizm problemlerinin değerlendirilip çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, turizm konusunda birçok çalışma yapılmasına rağmen organizasyon ve koordinasyon eksiklikleri bulunduğunu, strateji ve hedeflerin takibi konusunda da yetersizlikler olduğunu söyledi. Turizm çalıştayları, stratejik planlar ve üniversitelerin çalışmalarıyla ilgili raporları profesyonel bir ekiple değerlendirmeye aldıklarını ifade eden Başkan Bozbey, turizm paydaşlarından da bu konuda katkı beklediklerini belirterek 27 Temmuz’a kadar çalışmaların kendilerine iletilmesini istedi. Yol haritasını bu bilgiler ışığında belirleyeceklerini anlatan Başkan Bozbey, “Bursa’nın marka stratejisi ve tanıtım çalışmalarını önemsiyoruz. Şehrin kendine özgün olan DNA’sını ortaya çıkarmalıyız. Turistik yöreleri, gelenin bir kez daha gelmek isteyeceği ve gönül bağı kuracağı destinasyonlara dönüştürmeliyiz. Bursa’mızı kendi kültürel değerlerimizle tanıtacağımız bir strateji kurgulamalıyız. Bursa, gücünü kendi köklerinden alan bir turizm stratejisini hak ediyor. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



"Gastronomi Festivali" 13-15 Eylül’de

Belirlenen hedeflere, ancak kentin kültürel varlıklarını ve Bursalıları turizme odaklayarak ulaşabileceklerini dile getiren Başkan Bozbey, bu dönüşümü alınacak sertifikalar ve uluslararası ödüllerle perçinleyeceklerini söyledi. Turizm sektörünü güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm noktasında kolaylaştırıcı rolü de üstleneceğini anlattı. Festivallerin, Bursalılar kadar yerli ve yabancı diğer turistleri de kente çekeceğini dile getiren Başkan Bozbey, “13-15 Eylül tarihleri arasında Gastronomi Festivali’nin üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Bu sene festival katılımcılarına kardeş şehirlerimizi de ekledik. Geçen dönemde dile getirilen tüm şikâyetleri dikkate aldık. Bu sene cıvıl cıvıl bir festivalle misafirlerimizi karşılayacağız. Bunun yanında 2 Ağustos’ta bugüne kadar yapılmış sektörel ve akademik çalışmaların, turizm paydaşlarının bize ileteceği raporların, üzerinde çalışmamız geren boşlukların, yapmamız gereken stratejik hamlelerin konuşulacağı bir seminer programı düzenleyeceğiz. Eylül ayının sonunda ise geniş katılımlı, odak gruplarının ayrı ayrı ve beraber değerlendirmeler yapacağı stratejik planlama günleri organize edeceğiz” dedi.



“Konaklama süresini 2 günün üzerine çıkartmalıyız”

Turizmde çözüm bekleyen birçok sorunun ve eksikliğin olduğunu anlatan Başkan Bozbey, son dönemdeki pandeminin, büyük depremin ve bölgemizdeki savaşların turizm sektöründe onarılması güç yaralar açtığını söyledi. Bursa’ya Ortadoğu’dan gelen misafirlerin de yavaş yavaş rotalarını farklı ülke ve şehirlere çevirdiğine dikkat çeken Başkan Bozbey, buna rağmen Bursa için yeni pazarların oluşturulamadığını belirtti. Turizm profesyonelleriyle ilişkileri güçlendirmeye ve nitelikli tanıtım kampanyaları hazırlamaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa’daki turistlerin ortalama konaklama süresini mutlaka 2 günün üzerine çıkartacak yollar bulmalıyız. Gece aktivitelerinin yetersizliği, tarihi kent merkezinin belli saatlerden sonra karanlığa bürünmesi, Uludağ’ın kronikleşmiş sorunları, termal tesislerimiz ile ilgili sorunları bir an önce masaya yatırmalıyız. Şehrimizde birçok müze bulunmasına rağmen yeteri kadar gezilmiyor. Bu konuda detaylı rotalar oluşturarak ziyaretçi sayısını arttırmalıyız. Turizm noktalarındaki temel hizmetlerin eksikliklerini de gidermeliyiz. Tophane bölgesinde tuvalet alanlarının ve turist indirme-bindirme alanlarının acil oluşturulması talimatını verdim. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturduğumuz komisyon, turizm alanlarında incelemeler yapıyor. Tespit edilen eksiklikleri ivedi bir şekilde çözeceğiz” diye konuştu.



“İznik, Türkiye’nin en önemli turizm alanlarından birisi olacak”

Kentin en önemli turizm noktalarından biri olan İznik’in de potansiyelinin çok altında kaldığını söyleyen Başkan Bozbey, İznik Gölü’nden ve ilçenin doğal zenginliklerden yeterince yararlanılamadığını anlattı. İznik’in Müslümanlar kadar Hristiyan alemi için de önemli olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Önümüzdeki senenin mayıs ayı, Hristiyanlığın tüm mezhepleri açısından büyük öneme sahip olan birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü. Bu vesileyle Hristiyan aleminin ruhani liderlerinin İznik’e ziyaret planlarının olduğunu biliyoruz. Bu ziyaretlerin, İznik’in tanıtımına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ayrıca ekim ayında ‘Medeniyet ve İnanç Tarihi Sempozyumu’ düzenleyeceğiz. İznik, yakın zamanda Türkiye’nin en önemli turizm alanlarından birisi haline dönüşecek” dedi.



“Yenişehir Havalimanı için birlikte çalışmalıyız”

Bursa’daki turlarda şehrin doğru ve yeterli anlatılmadığına da dikkat çeken Başkan Bozbey, kentin rehberler tarafından doğru anlatılması için çalışmalar yapılacağını belirtti. Keşfedilmemiş turizm bölgelerinin turizm rotaları kapsamına alınması gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, komşu şehirlerle işbirliği yapılarak ortak destinasyonlar oluşturulabileceğini, ortak tanıtım faaliyetleri yürütülebileceğini söyledi. Sektöre yeni personel yetiştirilmesi amacıyla BUSMEK üzerinden GÜMTOB ve TURSAB ile yapılan işbirliğini arttırmak istediklerini belirten Başkan Bozbey, Yenişehir Havalimanı konusuna da değindi. Havalimanının yıllardır istenilen düzeyde işletilmediğini anlatan Başkan Bozbey, “Çeşitli zamanlarda bizleri sevindiren tarifeli seferler ve charter uçuşlar olmuş olsa da bu girişimler kısa ömürlü kalmıştır. Direkt uçuşların olduğu illerde turizm faaliyetlerinin sürekli ivme kazandığına şahit oluyoruz. Yenişehir Havalimanı’nın daha fazla sefer alabilmesi için birlikte çalışmalıyız. Havayolu şirketleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Doğru ve etkili bir şekilde tanıtmalıyız. Eksikliklerle karşı karşıya olmamıza rağmen eşi benzeri olmayan güzelliklerle bezenmiş bir şehirde yaşıyoruz. Turizmde bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Hedeflerimizden şaşmayarak daha iyisini yapmak için birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.

Program, turizm paydaşlarının tek tek söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirmesiyle devam etti.

Kaynak: İHA