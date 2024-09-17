17 Eylül 2024 itibarıyla BursaRay'da yeni bir fiyatlandırma sistemi hayata geçti. Bu yenilikle birlikte, yolcular artık "Gittiğin Kadar Öde" modeli ile daha esnek bir ödeme seçeneğinden yararlanabilecekler. Bursa şehir içi toplu ulaşımını daha ekonomik hale getirmeyi amaçlayan bu sistem, hem şehrin ekonomisine hem de halkın bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bursakart ile indirimli yolculuk imkanı

BursaRay'da Bursakart kullanarak yapılan tam biletli yolculuklarda, durak sayısına göre iade avantajı sunuluyor. Sistemin detayları şu şekilde:

- 1-5 durak arası yolculuk yapan yolculara 5 TL iade

- 6-11 durak arası yolculuk yapan yolculara 2 TL iade sağlanacak.