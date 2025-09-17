Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkoğlu, gözaltı kararını “iktidarın yargı ve asayiş üzerindeki baskısının göstergesi” olarak nitelendirdi.

Türkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ÖMRÜ, VATAN MÜCADELESİYLE GEÇMİŞ KAHRAMAN KOMUTAN ORKUN ÖZELLER’İN( Orkun Özeller ) GÖZALTINA ALINMASI; YARGININ YANI SIRA MAALESEF ASAYİŞİN DE İKTİDAR GÜCÜNÜN BASKISI ALTINDA OLDUĞUNUN KANITI OLMUŞTUR!

Bütün ömrü, canı pahasına vatana hizmetle geçen, kıymetli dava arkadaşım, kahraman komutan Emekli Albay Orkun Özeller gözaltına alındı!

Bu olay artık kimsenin inkâr edemeyeceği gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı. Bu ülkede yargının yanı sıra maalesef asayiş de iktidar gücünün baskısı altındadır!

Milletimizin onurlu evlatları, sırf iktidarı desteklemiyor açılım ve ihanet sürecine itiraz ediyor ya da eleştiriyor diye gözaltına alınır veya tutuklanırken; gerçek suçlular ellerini kollarını sallayarak geziyor.

Bölüce katillere güzellemeler yapılıyor.

Hatırlatırız ki; bu dünyada hiç bir zalim, zulümle abat olmamıştır. O nedenle bizler, bu memlekette adalet yerini bulana, hukuk milletin hakkını koruyana bebek katili ve katil sürüsü hak ettiği cezayı bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!"