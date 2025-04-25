Bu sezon birçok alanda kırdığı rekorlarla anılan Bursaspor, 3. Lig 1. Grupta şampiyon oldu. Ligde şu ana kadar oynanan 29 karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlılar, attığı 64 gole karşılık kalesinde ise 15 gol gördü.

Topladığı 70 puanla en yakın takipçisi Karşıyaka ve Belediye Kütahyaspor’a 13 puan fark atan Bursaspor, son maçta ise grup 2.’sini belirleyecek bir karşılaşma oynayacak.

Karşıyaka ve Belediye Kütahyaspor ligde topladıkları 57 puanla 2. ve 3. sırada yer alıyor. Belediye Kütahyaspor, Karşıyaka karşısında ikili averajla önde bulunuyor. Son maçta aynı puana sahip olmaları durumunda 2. olacak takım Belediye Kütahyaspor olacak. Bu da Play-off maçlarında kendisine büyük avantaj sağlayacak.

Bu nedenle Karşıyaka, Bursaspor’u yenip, Belediye Kütahyaspor’un ise Düzcespor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Nesine 3. Lig 1. Grup son hafta mücadelesinde Karşıyaka-Bursaspor arasında ki mücadele 26 Nisan Cumartesi saat 15.00’de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda oynanacak. Maç HTSpor’dan canlı yayınlanacak.