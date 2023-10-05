Bursaspor-Ankara Demirspor maçı biletleri saat 12.00 itibarıyla satışa çıktı. Bilet fiyatları 100 ile 500 TL arasında değişiyor.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“7 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu’nda oynanacak olan Ankara Demirspor maçı biletleri bugün saat 12.00 itibarıyla satışa çıktı. Ankara Demirspor maçında taraftarımızın büyük desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim kararı almıştır. Sahada gösterdikleri mücadele ile takdir toplayan takımımızı desteklemek adına tüm taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz. Kadın ve 16 yaş altı çocuklarımız için iç saha maçlarımızda Kuzey Kale Arkası Tribünümüzde yer alan maç biletleri ise 20 TL’dir. Öğrenci Belgesiyle bilet gişelerimize gelen öğrencilerimiz (ilkokul-ortaokul-lise-üniversite) için Kuzey Kale Arkası Tribünümüzde yer alan maç biletleri 20 TL’dir.”

Bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 100 TL, Doğu Üst Tribünü: 150 TL, Doğu Alt Tribünü: 200 TL, VIP Tribünü: 350 TL,Batı Alt Tribünü: 400 TL, 1963 Tribünü: 500 TL.