Gıda Kontrol Görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin sağlık açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı ve üretim süreçlerinin güvenilirliği titizlikle incelendi. Özellikle Ramazan ayında sıkça tercih edilen "Ramazan Paketi" adı altındaki gıda ürünleri de denetim kapsamına alındı. Paketlerdeki gıdaların son kullanma tarihleri, saklama şartları ve içerik bilgileri kontrol edilerek tüketici sağlığının korunmasına yönelik önlemler alındı.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşlara alışveriş yaparken güvenilir gıda tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hijyen standartlarına uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını vurguladı.