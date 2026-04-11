Nesine 2. Lig Kırmızı grupta geride kalan 31 hafta sonunda 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Bursaspor, topladığı 71 puanla en yakın takipçisi Aliağa FK’nın 6 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde geride kalan 3 haftaya büyük bir avantajla giren Yeşil Beyazlılar, Trendyol 1. Lige çıkma şansını erken yakalama şansı buldu.

Olası Bursaspor galibiyeti, Aliağa Futbol’un puan kaybı durumunda Yeşil Beyazlılar şampiyonluk kutlamalarına Ankara’dan başlayacak. Bursaspor ile Aliağa Futbol takımının da kazanması halinde puan farkı 6’da kalacak. Bu durumda şampiyonluk kutlaması haftaya kalacak.

ANKARA DEMİR NASIL BİR TAKIM?

Grubun tecrübeli takımlarından biri olan Ankara Demirspor, bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Ligde geride kalan 31 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan başkent temsilcisi, 31 maçta attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 41 gol gördü.

Topladığı 48 puanla grubunda 8. sırada yer alan Ankara Demirspor’un ligden düşme ya da Play-Off’a kalma ihtimali bulunmuyor.

ANKARA DEMİR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. Haftasında Ankara Demirspor-Bursaspor arasında oynanacak olan lig maçı 12 Nisan Pazar günü saat 15.00’de Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.