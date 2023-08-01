Potanın Timsahları, yeni sezonda Basketbol Süper Ligi'nde 'Bursaspor İnfo Yatırım' adı altında mücadele edecek. Bursaspor basketbol takımına sponsor olma kararı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket yetkilileri şunları kaydetti: "Şirketimiz, Bursaspor Basketbol'a isim hakkı ve forma sponsorluğu vermeyi taahhüt etmiştir. Buna göre, Basketbol Süper Ligi takımlarından Bursaspor Basketbol, yeni sezonda parkede Bursaspor İnfo Yatırım adıyla boy gösterecektir. Sponsorluk kapsamında, Bursaspor İnfo Yatırım ismi ile forma reklamları ve diğer sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirilecektir."

Sponsorluk sözleşmesi için yapılan anlaşmada, 16.000.000 TL + KDV bedel belirlenmiştir. Buna ek olarak, Bursaspor Basketbol'un play-off'a kalması halinde ise ek olarak 2.000.000 TL + KDV reklam ve sponsorluk bedeli ödenecektir.

Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı ve A Grubu imza yetkilileri, kararın gereğini yerine getirmek için münferiden yetkilendirilmiştir.

Basketbol camiası, Bursaspor İnfo Yatırım sponsorluğunun, kulübün sportif başarılarına olumlu katkı sağlaması ve basketbolun gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendirmektedir. Bu sponsorluk anlaşması, kulüp için maddi güçlendirme ve prestij açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir. Potanın Timsahları'nın, yeni sezonda Bursaspor İnfo Yatırım adıyla parkede boy göstereceği heyecanla beklenmektedir.