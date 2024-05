Bursaspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na tek aday olarak giren Sezer Sezgin, yeniden başkan seçildi.

Bursaspor Basketbol Kulübü’nün 4. Seçimli Olağan Genel Kurulu 2. Toplantısı bugün Barış Gençlik ve Spor Salonu’nda gerçekleşti. Çoğunluk aranmaksızın gerçekleşen toplantıya 142 üyenin 56’sı katıldı. Kongreye tek aday olarak giren Sezer Sezgin, yeniden başkan seçildi ve camiada güven tazeledi. Bursaspor Basketbol’da yeniden başkan seçilen Sezer Sezgin, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Değerli kongre üyeleri, değerli basın mensupları, bu sezon yeni bir yapılanmaya girdiğimiz için sezona çok geç başladık. Tüm takımlar transferlerini Haziran ayında bitirirken biz dar bir havuz olmasına karşın kadromuzu ağustos başında kurabildik. Genel menajerliğe Türkiye Basketbol Federasyonu’nda uzun yıllar ligler direktörü olarak çalışan Özgün Önver’i getirdik. akabinde EuroLig’de yıllarca baş antrenörlük yapan Avrupa’nın saygı duyduğu Jure Zdovc’a takımı teslim ettik. Önceliğimiz formanın hakkını veren, terinin son damlasına kadar savaşan, yenilse de taraftarın ayakta alkışladığı bir takım oluşturmaktı ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bu sezon 1.8 milyon dolar (58 milyon TL) ile ligin en düşük bütçeli takımı olduğumuzu da söyleyemeden geçemeyeceğim. Buna oyuncu, teknik ekip, altyapı ve idari kadro ile seyahat organizasyon dahil. Bu sezon bütçe anlamında biraz küçülmemiz gerekiyordu. Basketbol sadece ana sponsorların verdiği destekle sürdürülebilen bir branş. Biz ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen oyuncu, teknik ekip, personel maaşlarını, SGK ve vergisini zamanında ödeyen bir kulüp olmak istedik ve şu an başarılı şekilde çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Her zaman şeffaf olduk. Bizim için sürdürebilirlik önemli. Bu şehrin en büyük markası olan Bursaspor’un şu an İstanbul ve Avrupa takımları ile mücadele ettiği tek branş burası. Bunun içinde elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman hata yapmak istemiyoruz.”

“Türkiye’nin gündemine oturduk”

Bursaspor taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Sezer Sezgin, “Bu sezon ilk kez mücadele ettiğimiz ve İsrail takımlarıyla yaşanan sorun nedeniyle 4 maçımızı deplasmanda oynamak zorunda kaldığımız Şampiyonlar Ligi’nde diğer gruplardaki takımlar 2 galibiyetle bir üst tura çıkarken biz 3 galibiyete rağmen averajla bir üst tura çıkamadık. Geçen sezonun şampiyonu Alman Telekom Bonn’u ve İsrail’in Hapoel Holon takımlarını deplasmanda yenerek taraftarımıza büyük gurur yaşattığımız düşünüyorum. Zdovc’un görevden ayrılmasından sonra içimizden biri Bursa’nın evladı Serhan Kavut’u göreve getirdik. Sezonu da iyi yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Ligde de son maçta Fenerbahçe Beko’ya 2 uzatma sonunda yenilerek play-off’u 2’li averajla kaybettik ve ligi 9. sırada tamamladık. O karşılaşmadaki atmosferle Türkiye’nin gündemine oturduk. ING Erkekler Basketbol Türkiye Kupası’nda play-off’u averajla kaybettik. Buradan büyük Bursaspor taraftarına desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Sezer Sezgin’in yönetim kurulu da belli oldu

Bursaspor Basketbol’da yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu;

“Asil: Sezer Sezgin, Onur Çelikyay, Selçuk Çelik, Mete Megrel, Tolga Çevikel, Şevki Köksal, Ersoy Tabaklar

Yedekler: Serhat Akgün, Tolga Kayaer, Haluk Parlamış, Muharrem Göral, Aydın Keskin Kadıoğlu

Denetleme Kurulu Asil: Onur Dağlı, Atilla Yıldıran, Basri Açıkgöz

Denetleme Kurulu Yedekler: Orhan Karaca, Barış Dede, Özgür Gürkan Erdem”

Bu arada Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Cambaz, “Yeni sezon bütçemiz 20 milyon TL gelir, 4 milyon gider olarak düşünüyoruz” dedi. Tahmini bütçe daha sonra oylandı ve üyeler bütçeyi kabul etti.