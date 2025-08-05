Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Ankara'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Kazım G.(53) yönetimindeki 16 BLG 53 plakalı otomobili, iddiaya göre bir kamyonet sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, önce sol bariyere akabinde dağ bariyere çarptıktan sonra tarlalık alana uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Abdulsamed G.(24), Emirhan G.(15), Polat Emir G.(24), Arzu G.(41) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR ALKAN