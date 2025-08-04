Görev dağılımıyla ilgili açıklama yapan Altyapı Genel Koordinatörümüz Mahmut Demirtaş, şunları söyledi:

“Altyapı yönetim kurulumuzda görev dağılımımızı gerçekleştirdik. Erdal Recep Bayraktar U19 Sorumlumuz, Ali Bodur U17 Sorumlumuz, Ahmet Hacılar U16 sorumlumuz, Aydın Akman U15 Sorumlumuz, Ergün Topal ve Mümin Vatansever U14 Sorumlumuz, Saim Metinbaş U13 Sorumlumuz, Kerem Arı U12 Sorumlumuz, Mustafa Şimşek U11 Sorumlumuz, Osman Yılmaz U10 Sorumlumuz, Muharrem Akan U9 Sorumlumuz, İlker Topdemir U8 Sorumlumuz ve Tolga Tutum U7 Sorumlumuz olmuştur. Tüm gruplarımıza yapılan görevlendirmeler neticesinde her gruptan sorumlu yöneticiler o gruba başkanlık yapacaktır. Birlikten güç doğar anlayışı ile yola çıkılan bu süreçte öncelikle geleceğe ışık olacak minik kramponlarımızdan profesyonelliğe aday tüm sporcularımıza kadar herkesin faydalanacağı gıda bankası kurulmasına karar verildi. Gıda bankası; Kulüpte konaklayan yada altyapımızda oynayan sporcuların deplasmana ve turnuvalara giderken barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan bütçeyi ifade etmektedir. Geliştiren, yetiştiren, üreten bir altyapının oluşması için emek veren, fedakarlık gösteren herkese teşekkürler.”

Kaynak: BÜLTEN