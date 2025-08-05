Bursa'da Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını doğa kadar hayvanları da etkiledi. Alevlerin Çakmak Mahallesi'ne yaklaşması sonucunda tahliye sırasında HAYTAP ekibi dumanların bölgede köpek buldu. "Bıdık" ismi verilen köpek ekipler tarafından Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Yoğun dumandan dolayı solunum sıkıntısı yaşayan Bıdık için veteriner ekipleri tarafından tedavisi ve sağlık kontrolleri yapıldı. Bıdık'ın sahibi ise sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları görerek HAYTAP ekibine ulaştı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Bıdık ailesine kavuştu.

Kaynak: İHA