Bursaspor Basketbol Kulübü, oynanan maçın ardından rakip takım oyuncusunun taraftarlara top fırlatarak gerginlik çıkardığını belirtti.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Karşılaşma sonunda topu saha içindeki seyircilere fırlatarak taraftarlarımızı tahrik eden rakip takım oyuncusunun başlattığı gerginliği çarpıtıp, suçlu gibi gösterilmemizi hayretle karşılıyoruz. Birazdan herkesin gözü önünde yaşananları yeniden hatırlatacak, takdiri kamuoyuna bırakacağız.”