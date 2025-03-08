Ligde oynadığı 21 maçta 15 galibiyet ve 6 beraberlik alan Bursaspor, attığı 44 gole karşılık kalesinde ise sadece 8 gol gördü. Topladığı puanla en yakın takipçileri Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka’ya puan fark atan yeşil beyazlılar, şampiyonluğu son haftalara bırakmadan erken kutlamak istiyor.

Şu ana kadar 9 deplasman maçına çıkan Bursaspor, bu maçlardan 7 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarırken attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 4 gol gördü.

BELEDİYE KÜTAHYA NASIL BİR TAKIM?

Bu sezonun flaş ekiplerinden biri olan Belediye Kütahyaspor ligde oynanan 21 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda attığı 38 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Topladığı 41 puanla Bursaspor’un ardından ligde 2. Sırada yer alan ekip, kendi sahasında ise oldukça başarılı bir yıl geçiriyor.

Kendi saha ve seyircisi önünde şu ana kadar 11 maça çıkan ekip, bu maçların 8’ini kazanırken 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kendi sahasında oynadığı maçlarda attığı 2 gole karşılık 8 gol yiyen ekip, matematiksel olarak liderlik şansını sürdürüyor.

Belediye Kütahyaspor’un orta saha oyuncusu Veysel Karani Ünal attığı 10 golle takımı sırtlayan futbolcuların başında geliyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belediye Kütahyaspor Bursaspor arasında mücadele 9 Mart Pazar günü saat 14.00’de Dumlupınar stadyumunda oynanacak. Maç HT Spor’dan canlı yayınlanacak.