Geçtiğimiz hafta Kırşehir FK’yı deplasmanda 2-1 yenerek liderlik koltuğunu bırakmayan yeşil beyazlılar ligde can çekişen Bulvarspor’u ağırlıyor.

Grubun namağlup tek takımı olan Bursaspor, Bulvarspor’u yenerek üst üste alınan galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmak çalışacak.

Şu ana kadar oynanan 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alanda 26 puanla zirvede yer alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.

Yeşil beyazlıların bu maçı da kazanması durumunda Bulvarspor’un küme düşme korkusu daha da büyüyecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimizde moraller üst seviyede. Yine dolu tribünlere oynayacak olan Bursaspor şu an grupta en çok gol atan, en az gol yiyen takım durumunda.

BULVARSPOR HEDEF YENİLMEMEK

Ligde ilk 3 haftada sıfır çeken Bulvarspor daha sonra ise beraberlik takımı olarak göze çarpmaya başladı. Geride kalan 10 hafta sonunda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ekip, topladığı 8 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

10 hafta sonunda rakip fileleri 8 kez havalandıran ekip kalesinde ise 19 gol gördü. Deplasmanda ise bugüne kadar 5 maça çıkan ekip, 1 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başarırken, 2 maçta ise yenildi.

BULVARSPOR HANGİ İLİN TAKIMI?

İstanbul Kartal ilçesinde faaliyet gösteren Bulvarspor 29 Ocak 1985 yılında kuruldu. Uzun yıllar amatör liglerde mücadele eden kulüp, 2023 yılında profesyonel oldu. Kırmızı beyaz renkleri olan kulübün başkanlığını iş insanlarından İbrahim Kemal Barış Dillioğlu yapıyor.

BURSASSPOR-BULVARSPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 1. Grup 11. Hafta maçında Bursaspor-Bulvarspor arasında ki mücadele 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak.

Bursaspor-Bulvarspor arasında ki mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.