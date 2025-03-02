Nesine 3. Lig 1. Grup’ta 50 puanla namağlup liderliğini devam ettiren Bursaspor, 22. hafta maçında bugün, 33 puanla 5. sırada bulunan Silifke Belediyespor’u ağırladı.
Bursaspor: 1 Anıl Atağ, 3 Abdullah Tazgel, 5 Taha Can Velioğlu, 27 Mehmet Yiğit, 8 Furkan Özyapı ( dk63 Sedat Cengiz ), 11 İlhan Depe (dk74 Tahir Babaoğlu), 15 Yiğit Ali Bayrak (dk80 Musa Çağıran), 17 Bora Yılmaz,( dk 63 Ahmet İlhan Özek) 74 Vefa Temel (dk80 Ahmet Çobanoğlu) , 7 Hamza Gür, 19 Mücahit Can Akçay
Silifke Belediye Spor: 23 Ahmet Çolak, 2 Salih Zafer Kurşunlu, 4 Kağan Topçu, 53 Ekrem Çalışanlar( dk63 Halilcan Gül) , 6 Arif Cilak, 9 Şükrü Kaan Kılıçaslan, 17 Enginalp Yamaç( dk46 Fatih Aydın), 72 Okan Toprak, 80 Muhammet Harun Genç ( dk76 Uğur Ahmet Özder) , 30 Burak Evren, (dk90+5 Erşan Yaşa) 61 Ali Bilgin
Hakemler: Engin Atmaca, Murathan Çomoğlu, Merdani Mert Çölgeçen
Sarı kartlar: Mehmet Yiğit(dk10 Bursaspor), Kağan Topçu ( dk49 Silifkespor) Ekrem Çalışanlar (dk55 Silifkespor), Abdullah Tazgel (dk72 Bursaspor) Hamza Gür ( dk77 Bursaspor) Musa Çağıran (dk90+8 Bursaspor )
Goller: Mücahit Can Akçay ( dk43 Bursaspor), Burak Evren (dk53 Silifkespor)
Maçtan önemli dakikalar
43. dakikada Bursaspor, Mücahit Can Akçay’ın attığı golle 1-0 öne geçti. (1-0) Ancak 56. dakikada konuk takım, Burak Evren’in golüyle skoru eşitledi. (1-1)