Ligde geride kalan 29 hafta sonunda 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bursaspor, topladığı 67 puanla en yakın takipçisi Aliağa FK’nın 5 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturuyor.

29 maçta rakip fileleri 73 kez havalandıran Yeşil Beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü. Bursaspor, geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Gebzespor’u 2-0 yenmeyi başardı.

Ligde geride kalan 5 haftada avantajı cebine koyan Bursaspor, son hafta Aliağa FK ile oynanacak olan maça kadar tüm rakiplerini yenmeye çalışacak. Fethiyespor karşısında hata yapmak istemeyen Yeşil Beyazlılar, şampiyonluk kupasını son haftaya bırakmamaya çalışacak.

FETHİYESPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 29 hafta sonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde eden Muğla temsilcisi topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor. Ligde hiçbir iddiası kalmamasına rağmen, dikkat çeken skorlara imza atabilen ekip, son haftalarda deplasmanlardan puanlarla dönerken, kendi sahasında ise puan alma noktasında sıkıntılar yaşıyor. 29 maçta rakip fileleri 48 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 34 gol gördü.

Geçtiğimiz hafta 58 Aksarayspor’u deplasmanda 2-0 yenmeyi başaran Fethiyespor, son 9 maçta rakiplerine sadece 1 kez yenildi.

FETHİYESPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı grup 30. haftasında Fethiyespor-Bursaspor arasında oynanacak olan lig maçı 28 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 16.00’da Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.