Bursaspor Başkanı Enes Çelik, anlaşma kapsamında sezon sonunda Nilüfer Futbol Kulübü yönetiminin tüm hisselerini Bursaspor Vakfı'na devredeceğini ve mevcut görevlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Çelik, bu önemli iş birliğinde katkıları bulunan Nilüfer Futbol Kulübü Başkanı Tamer İşler ve kulübün diğer hissedarlarına teşekkür ederek, “Bursaspor’un bugünü ve yarını için yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımızı da kulüplerine sahip çıkmaya, kombine ve üyelik seferberliğimize katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.