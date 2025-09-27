Hem ligde hem de Ziraat Türkiye kupasında yoluna dolu dizgin giden Bursaspor'da moraller yerinde. Taraftarların Süper Lig takımlarını bile kıskandıran ilgisi, yönetim kurulunun iştahı ve futbolcuların kenetlenmesi ile Yeşil Beyazlılarda her şey yolunda gidiyor.

Teknik Direktör Adem Çağlayan'ın talebeleri zorlu geçmesi beklenen İsparta32spor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlarken, taraftarlar ise bu maça da yoğun ilgi gösteriyor. Bu haftada tribünlerde yaklaşık 43 bin taraftarın olması bekleniyor.

Ligde 5 maçın tamamını kazanan Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Grubun en çok gol atanı ve en az gol yiyen takımı olan Yeşil Beyazlılar, kazanma alışkanlığının verdiği özgüvenle rakiplerine korku veriyor.

ISPARTA32SPOR NASIL BİR EKİP?

Sezona iyi bir başlangıç yapan Isparta32spor, geride kalan 5 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran konuk ekip, kalesinde ise 4 gol gördü. Grupta 3. sırada yer alan golcü kimliği ile öne çıkıyor.

Ekipte 22 yaşında ki forvet oyuncusu Baran Başyiğit 5 maçta attığı 6 golle, 31 yaşında ki deneyimli forvet Sinan Akaydın ise 5 golle yıldızlaşan isimler oldular. Ekipteki diğer forvet Hasan Kaya ise attığı 3 golle toplanan puanlara büyük katkı sağladı.

BURSASPOR-ISPARTA32SPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı grup 6. haftasında Bursaspor-Isparta32Spor arasındaki mücadele 28 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak. Maç HTSpor'dan canlı yayınlanacak.