Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek olan “Gazze İçin Umut – Direniş Mitingi” için çağrıda bulundu.



“Gazze Kan Ağlarken Sessiz Kalmayalım”

Başkan Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada, tüm İnegöllü hemşehrilerini mitinge katılmaya davet ederek şu ifadelere yer verdi:

“Gazze kan ağlarken sessiz kalma!

Bir ses, bir direniş, bir umut ol!

Tüm İnegöllü kardeşlerimizi bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.”

Miting 5 Ekim Pazar Günü Bursa’da

Saadet Partisi tarafından organize edilen Gazze İçin Umut Direniş Mitingi,

5 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Bursa Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Mitingde Filistin halkına destek mesajları verilecek ve dünyaya barış çağrısı yapılacak.