Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek olan “Gazze İçin Umut – Direniş Mitingi” için çağrıda bulundu.
“Gazze Kan Ağlarken Sessiz Kalmayalım”
Başkan Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada, tüm İnegöllü hemşehrilerini mitinge katılmaya davet ederek şu ifadelere yer verdi:
“Gazze kan ağlarken sessiz kalma!
Bir ses, bir direniş, bir umut ol!
Tüm İnegöllü kardeşlerimizi bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.”
Miting 5 Ekim Pazar Günü Bursa’da
Saadet Partisi tarafından organize edilen Gazze İçin Umut Direniş Mitingi,
5 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Bursa Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
Mitingde Filistin halkına destek mesajları verilecek ve dünyaya barış çağrısı yapılacak.