Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre L.Ç. (80), evinde bulunduğu sırada ensesinde rahatsızlık hissetti. Yakınlarının kontrolü sırasında ensesine kene yapıştığı fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine yaşlı kadın, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle kene dikkatlice çıkarıldı.

Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, gerekli kontroller yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, vücuda yapışan kenelerin bilinçsiz şekilde çıkarılmaması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda uyarılarda bulundu.