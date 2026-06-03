ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak.” dedi.

Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti.

Ankara'daki NATO zirvesi, ittifakın 36. liderler toplantısı olacak. Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapmış olacak.

Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı, savunma harcamaları, NATO'nun geleceği ve ABD'nin ittifaktaki rolünün tartışılması bekleniyor. Bu açıdan zirvenin son yılların en kritik toplantılarından biri olması bekleniyor.