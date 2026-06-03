Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı turistik Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ilçede bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelin önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Engin Polat’ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını yapan Can Polat (37), uğradığı silahlı saldırıda kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 23 yaşındaki katil zanlısı S.A. ise emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

"Kesinlikle otele bir saldırı olmadı, olay sokakta yaşandı"

Saldırı anında otelde bulunan işletmeci Büşra Yılmazel, "Bugün zaten gidiyorlardı. Bahçede oturduk, hiçbir şey yoktu ve tam vedalaşıyorduk. O an korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye çıktıklarında biz içeriden üç el falan bir silah sesi duyduk. Hemen eşim koştu, herkes ne olduğunu anlamaya çalışarak şoka girdi. Otelle hiçbir bağlantısı yoktu, otele bir silahlı saldırı gerçekleşmedi. Burası Alaçatı, sokaklardan sürekli arabalar ve insanlar geçiyor, olay sokakta oldu. Zanlı sabahtan beri, saat 09.00’dan beri orada bekliyormuş. Çıkılmasını beklemiş. Vurulduktan sonra Can Polat Bey bu tarafa yöneldi, eşim de silah sesini duyup dışarı çıkınca yardım amaçlı hemen onu içeriye, odaya aldılar" dedi.

"İlk denemede silahı tutukluk yapmış"

Saldırı anının detaylarını paylaşan otel işletmecisi Serhat Yılmazel, "Sabah saat 09.00’da biri geliyor, orada oturup bayağı bekliyor. Olay sanırım öğleden sonra oldu. Can Polat Bey valizleri ve eşyaları arabaya yüklemeye gelmişti. Kameralardan da izlediğimiz üzere Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor ve ateş etmeye çalışıyor ancak silah tutukluk yapıyor sanırım. Can Polat Bey ona bakarken şahıs tekrardan geliyor, bu sefer 2-3 el ateş ediyor. Sesle birlikte dışarı çıkmamız bir oldu, saldırgan o esnada kaçmıştı. Can Polat Bey direkt içeri geldi, ’vuruldum’ diyerek kendini tutuyordu. Onu hemen içeri çekerek tampon yapmaya başladık ve ambulans çağırdık. Muhtemelen bir gözdağı vermek amaçlıydı, direkt Can Bey’i hedef alıp ateş etti. Otele saldırı tarzı bir durum değil, öyle olsa Allah göstermesin daha büyük bir şey olabilirdi. Tekrar dönüp aynısını yapmasın diye herkesi içeri soktuk. Esnafın da gördüğü üzere şahıs sabah saat 09.00’dan beri orada oturup çıkmalarını beklemiş" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.