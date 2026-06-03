AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, paylaşımında Bursa tarımına güç katacak ve su geleceğine güven sağlayacak Karacabey Gölecik Barajı’nda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 83’e ulaştığı belirtildi.

Temelden 95 metre yüksekliğe sahip olacak barajın, 36 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle bölgenin önemli yatırımlarından biri olacağı ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 45 bin 870 dekar tarım arazisinin modern sulama imkânına kavuşacağı kaydedildi.

Barajın ayrıca Karacabey’in yıllık 7,4 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Proje sayesinde yıllık yaklaşık 640 milyon TL zirai gelir artışı sağlanarak ülke ekonomisine önemli katkı sunulması bekleniyor.

2027 yılında hizmete alınması planlanan Karacabey Gölecik Barajı’nın, Bursa’nın üretimine ve geleceğine değer katacağı vurgulandı.