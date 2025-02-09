Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup 19. hafta mücadelesinde Muş Şehir Stadyumu'nda Muş Spor ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan zorlu mücadele, 90+5 dakika sonunda 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Bursaspor, ligde bir puan alarak yoluna devam etti.

Stat: Muş Şehir Stadyumu

Hakemler: Onur Bingöl, Ahmet Ulu, Halit Karacabay

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Hamza Gür dakika 46), Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Vefa Temel dakika 80), Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dakika 46), İlhan Depe, Musa Çağıran, Berkan Mahmut Keskin, Sedat Cengiz (Yiğit Ali Bayrak dakika 46), Mücahit Can Akçay (Tahir Babaoğlu dakika 63),

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, İlker Günaslan, Metin Yüksel (Emirhan Karagülle dakika 62), Akın Akman (Ahmet Sun dakika 77), Ayetullah Korkmazer (Tuğkan Kamışoğlu dakika 77), Halil Yılmaz, Cem Çelik, Yusuf Yıldırım (Emirhan Kayalar dakika 84), Yakup Alkan (Taha Ahmet Balsu dakika 77)

Sarı kartlar: Efe Karaoğlu (Muş Spor), Sedat Cengiz (Bursaspor), İlhan Depe (Bursaspor), Cem Çelik (Muş Spor),

Kırmızı kart:

Goller: Cem Çelik (Muş Spor), Bora Yılmaz (Bursaspor),