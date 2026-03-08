Karşılaşmanın kritik anı Muşspor oyuncusu Oğuzhan Açıl’ın kendi kalesine attığı gol oldu. Bu golle öne geçen Bursaspor, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Liderliğini sürdürmek isteyen Bursaspor, aldığı bu galibiyetle puanını artırırken, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçmiş oldu.
Hakemler: Yakup Özhan, Buğra Can Semercioğlu, Umut Aydoğdu, Abdurrahman Faruk Avşar
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek (Talha Yünkuş 85'), Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, İlhan Depe (Hakkı Türker 72'), Eyüp Akcan, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Musa Çağıran 85'), Emir Kaan Gültekin (Ertuğrul Ersoy 85'), Ertuğrul Furat (Sefa Narin 61')
Muş Spor: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Oğuzhan Açıl, Erkam Reşmen, Cumali Bişi (Serkan Odabaşoğlu 87'), Onur Ramazan Toprak (Yusuf Yıldırım 75'), Tuğkan Kamışoğlu (Cem Çelik 75'), İlker Günaslan (Ferdi Burgaz 87'), Emirhan Karagülle (Bilal Budak 65'), Ersel Aslıyüksek, Seçim Can Koç
Sarı kart: Oğuzhan Açıl (Muşspor 62'), Soner Aydoğdu (Bursaspor 64'), Rahmetullah Berışbek (Bursaspor 87'), Hakkı Türker (Bursaspor 89'), Musa Çağıran (Bursaspor 90'), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor 90')
Kırmızı kart:
Goller: Oğuzhan Açıl (19' K K Muş Spor)