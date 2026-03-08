Karşılaşmanın kritik anı Muşspor oyuncusu Oğuzhan Açıl’ın kendi kalesine attığı gol oldu. Bu golle öne geçen Bursaspor, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Liderliğini sürdürmek isteyen Bursaspor, aldığı bu galibiyetle puanını artırırken, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçmiş oldu.