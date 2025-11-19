Ataşehir Belediyesi tarafından sınav maratonunda ebeveynlerin çocuklarına doğru yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "Sınav Ebeveyni Olmak" isimli bilgilendirme semineri, 22 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi-Şener Şen Sahnesi’nde düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi, sınav sürecinde ailelerin çocuklarına nasıl daha doğru ve etkili destek verebileceğine ışık tutmak amacıyla yeni bir eğitim etkinliği düzenliyor. "Sınav Ebeveyni Olmak" başlıklı seminer, 22 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi - Şener Şen Sahnesi’nde velilerle buluşarak sınav döneminde ebeveynliğe dair önemli bilgiler sunacak. Eğitim uzmanları ve psikolojik danışmanlar tarafından yürütülecek programda; sınav döneminde çocukların yaşadığı stresle başa çıkma yöntemleri, ebeveyn tutumlarının öğrenci motivasyonu üzerindeki etkileri, iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ve sınav sürecinin aile içindeki rolü gibi konular ele alınacak. Ataşehir Belediyesi, özellikle LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin ailelerine yönelik olarak düzenlenen bu seminerle, ebeveynlerin çocuklarına daha bilinçli, destekleyici ve sağlıklı bir yaklaşım sergilemesine katkı sunmayı hedefliyor. Seminer tüm velilerin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.