Kartepe Belediyesi’ne bağlı "Alo Evlat Sağlık Kulübü" ekipleri, ilçe genelinde yaşlı, kimsesiz veya desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Kulüp, sağlık ve bakım alanında desteğe ihtiyaç duyan Kartepeli vatandaşlara 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet sunuyor. Alo Evlat ekipleri, düzenli gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşların yalnızlığını gidermeyi ve sosyal destek sağlamayı hedefliyor.

Ekipler, ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini dinliyor. Ayrıca bu görüşmelerde, vatandaşların yalnızlık hissetmemesi için manevi destek de sağlanıyor.