Pınarhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri, "Balıklar ve Su Ürünleri" dersinde hazırladıkları 12 tabaklık özel menüyü jüri değerlendirmesine sundu.

Yarışma, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selman Bayındır’ın koordinasyonunda gerçekleşti. Jüri koltuğunda Kırklareli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Gürsel, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Volkan Erdoğan ve Uygulama Oteli Usta Öğreticisi Demir Erşen yer aldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere katılım ve başarı belgeleri, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pınarhisar MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Can Demirel, jüri üyeleri ve Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Aykut Aybaş tarafından takdim edildi.

Etkinliğe katkı sunan Pınarhisar Kaymakamlığına, Meslek Yüksekokulu yönetimine, jüri üyelerine ve tüm hocalara teşekkür edilirken, yarışmaya katılan öğrenciler başarılarından dolayı tebrik edildi.