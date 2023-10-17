Bursaspor Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın Bucaspor 1928 ile yapacakları maç öncesi İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından Bucaspor'un stadyumuna Bursaspor taraftarlarının girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısında alınan karara göre, Bucaspor 1928 ile oynanacak maçta misafir takım Bursaspor'un taraftarlarının stadyuma alınmayacağı bildirildi. Bu nedenle Bursaspor taraftarlarının yarınki Bucaspor 1928 maçına katılamayacakları belirtildi.