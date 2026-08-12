Uludağ'da sürüyle beslenen keçi, şehrin üst kesimlerindeki ağıla getirildiği sırada firar etti. Merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde 4 gün önce keçisini kaybeden Hüseyin Sevim de karakola başvurdu. Ancak yaramaz keçiden 4 gündür haber alınamadı. Bugün öğle saatlerinde bir evin mutfağına giren firari keçi ortalığı karıştırınca görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler ve keçiyi bulanların başvurusu üzerine polis merkezi ekipleri hayvanın sahibine ulaştı. Hüseyin Sevim, keçiyi bulanların yanına giderek 4 gündür firarda olan yaramaz keçisine kavuştu.

Keçinin Uludağ'dan Bursa'daki ağıla getirildiği sırada yabancılık çektiği için kaçtığını belirten Hüseyin Sevim, "Duyarlı vatandaşlara, polisimize ve sosyal medyadan destek olanlara teşekkür ediyorum. Keçimize kavuştuk. 4 gündür onu arıyorduk. Biraz yaramaz. Sürüye alışması kolay olmadığı için kaçtı" ifadelerini kullandı.