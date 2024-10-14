Süper Lig'de 2009-2010 sezonunun şampiyonu Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 6 maçta gol yemeyerek dikkatleri üzerine çekti. Yeşil-beyazlı ekip, 6. haftada Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup ederek gol yememe serisini sürdürdü. Bu maçla birlikte Bursaspor, 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım unvanını koruyan Bursaspor, ayrıca 4. haftada Muş Spor Kulübü ile oynadığı maçta 43,160 taraftarla lig rekoru kırmıştı.

Bursaspor, 20 Eylül Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda Silifke Belediyespor ile mücadele edecek.

