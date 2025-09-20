

Hafta içinde Ziraat Türkiye kupasında 90 dakikası 1-1 sonra eren karşılaşmada uzatma dakikaların da bulduğu 2 golle rakibi Küçükçekmece Sinopspor’u 3-1 yenerek 3. Tura yükselen İnegölspor’da lig mesaisi yeniden başlıyor.

Hafta sonunda Kastamonuspor karşısında 3 puan mücadelesi verecek olan Bordo Beyazlılarda, Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan forvet oyucusu Hasan Alp Altınoluk forma giyemeyecek.



Ligde şu ana kadar 4 maça çıkan Sultan Su İnegölspor, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla grupta averajla 6. sırada yer alıyor.

Aldığı 3 mağlubiyete rağmen, bu iki maçta da rakiplerine oranla daha başarılı bir performans ortaya koyan Teknik Direktör İsmail Güldüren’in talebeleri, Kastamonuspor deplasmanına da iddialı gitti.

Deneyimli hocanın maç öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda, “Sizlere güveniyorum. Biz eğer sahada savaşırsak, birbirimizle yardımlaşırsak ve oyun disiplininden kopmazsak yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Biz buraya 3 puan almaya geldik. İstediğimizi alıp buradan dönelim” dediği öğrenildi.



KASTAMONUSPOR NASIL BİR EKİP?

Sezona sıkıntılı başlayan ve son anda transfer tahtasını açarak takımı zenginleştiren Kastamonuspor, 2. Ligin en deneyimli ekipleri arasında bulunuyor.

Ligdeki ilk 2 maçını kaybeden ekip, son 2 maçını ise kazanarak moral buldu. Kendi sahasında SB Ankaraspor’a 1-0 ve deplasmanda Beykoz Anadolu’ya 2-0’lık sonuçlarla yenilen ekip, 3. hafta maçında sahasında Bucaspor 1928’u 2-0 yenerken, geçtiğimiz hafta da deplasmanda oynadığı Kepezspor maçını 4-1 yenmeyi başardı.



Takıma yapılan takviyeler sonrası son 2 haftada golcü bir takım hüviyeti kazanan ekip, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Ev sahibi ekibinin en etkili silahı ise son 3 lig maçında gol atma başarısı gösteren Mertan Öztürk olacak.

KASTAMONUSPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz grupta Kastamonuspor-İnegölspor arasında ki mücadele 21 Eylül Pazar günü Gazi Stadyumunda saat 15.30’da oynanacak.