Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin Devleti’ni 22 Eylül’de tanımayı planladıklarını iletti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Macron, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan kritik duruma dikkat çekerek, Fransa'nın 22 Eylül'de New York'ta Filistin Devleti’ni tanımayı planladığını Abbas’a iletti.

Bunu bir barış planı kapsamında yapacağını dile getiren Macron, şöyle devam etti:

"Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim. Bu konuda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi."

Macron, Fransa'nın Filistin makamlarına bu yolda eşlik etmeye devam edeceğini vurgulayarak, bölgenin güvenliği ve istikrarı için verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.