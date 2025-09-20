Geçtiğimiz hafta Edirnespor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüş yaparak maçı 3-2 kazanmayı başaran İnegöl temsilcisi Kafkasspor’da moraller yerinde.



Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın talebeleri, ligin ilk 2 haftasında 4 puan toplamayı başardı. Bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde 3 puan daha alarak grupta üst sıralarda kalmak isteyen Yeşil Siyahlılar, Yalova FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Sakatlığı biten Umut Doğdu’nun Edirnespor maçında forma giyerek golle başlangıç yapması ise teknik heyeti mutlu ederken, genç oyuncunun bu hafta maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.

YEŞİL YALOVA FK NASIL BİR TAKIM?

Lige İstanbul deplasmanında Beykoz İshaklıspor’u 4-3 yenerek başlayan Yalova FK, geçtiğimiz hafta ise grubun şampiyonluk adaylarından Galata Spor Kulübüne 2-1 yenildi. 2 maçta 3 puan toplayan ekip, kadro kalitesi ile dikkat çekiyor.

2 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırmasına karşın kalesinde de 5 gol gören Yalova FK, bünyesinde Süper Lig ve 1. Lig tecrübesi olan çok sayıda oyuncuyu barındırıyor.



Kafkasspor karşısında, Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin, takımın en etkili silahı olacak. Lige süper bir başlangıç yapan oyuncu Ziraat Türkiye kupa maçında 2, yine ligin ilk haftasında attığı 2 golle yıldızlaştı.

Takımın diğer etkili silahı ise golcü kimliği ile ofansif orta saha oyuncusu İzzet Topalar olacak.

İNEGÖL KAFKASKASSPOR-YEŞİL YALOVA FK MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 3. haftasında Kafkasspor ile Yeşil Yalova FK arasında oynanacak olan lig maçı 21 Eylül Pazar günü saat 16.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.