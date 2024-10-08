Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Coşkun Öngel, Faruk Bakgör ve Oğuzhan Kutlucan, ziyarette sezon başındaki başarılar ve gelecek hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Özdemir, Bursaspor'un geçmişte elde ettiği önemli başarıları hatırlatarak, bu başarıların kente büyük mutluluklar getirdiğini ifade etti. Takımın eski parlak günlerine döneceğine inandığını belirten Özdemir, desteklerin alt liglerde kalmayı engelleyeceğini söyledi. “Sezona iyi başlamak önemliydi, takımımız bu süreci kayıpsız atlattı. Performansımız umut verici. Bütün Bursa da sizin başarılı olacağınıza inanıyor,” dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de, lige iyi başlamanın kendileri için kritik olduğunu belirterek, takımın güzel bir hava yakaladığını ifade etti. Ligde gol yemeyen tek takım olduklarını vurgulayan Çelik, bu başarıyı sezon boyunca sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Serpil Altun, Emre Karagöz ve Tezcan Öztürk ile Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Belediye Meclis Üyesi Resul Tarman da yer aldı. Bursaspor’a verilecek destekler de ele alındı. Ziyaretin sonunda Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Başkan Özdemir’e forma hediye etti.