İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme, 9-10 Mayıs'ta bir kez daha Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Her yıl artan katılımcı sayısı ve organizasyon kalitesiyle öne çıkan organizasyon bu yıl da binlerce yerli ve yabancı koşucuyu Ege'nin eşsiz atmosferinde buluşturacak.

Çeşme, 9-10 Mayıs'ta bir kez daha uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Doğa, tarih ve sporun iç içe geçtiği organizasyonda; 21K yarı maraton, 10K yol koşusu ve 5K gün batımı koşusu olmak üzere üç farklı parkur yer alıyor. Farklı seviyelere hitap eden bu parkurlar, hem profesyonel atletler hem de amatör koşucular için keyifli ve ulaşılabilir bir deneyim sunuyor.

Ege manzarasında 3 farklı parkur

21 kilometrelik yarı maraton parkuru, Çeşme merkezinden başlayarak Ilıca ve Alaçatı hattını kapsayan geniş bir rotada koşulacak. Katılımcılar, deniz manzarası, tarihi taş evler ve rüzgar gülleri eşliğinde yarışırken, aynı zamanda bölgenin doğal güzelliklerini de deneyimleme fırsatı bulacak.

10 kilometrelik yol koşusu parkuru ise Alaçatı'dan başlayarak daha kısa ama tempolu bir yarış sunuyor. Özellikle derecesini geliştirmek isteyen koşucular için uygun olan bu parkur, düz ve hızlı yapısıyla öne çıkıyor.

Organizasyonun en renkli etabı olan 5K gün batımı koşusu ise rekabetten çok keyif odaklı bir deneyim vadediyor. Gün batımının eşsiz manzarasında gerçekleşecek bu etap, her yaştan katılımcıya açık olacak.

Spor turizmine katkı

Uluslararası katılıma açık olan organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor. Yarış için kente gelen sporcular ve ziyaretçiler; konaklama, yeme içme ve çeşitli turistik aktivitelerle yerel ekonomiye canlılık kazandırıyor.

Özellikle Alaçatı ve Ilıca'daki otellerde organizasyon süresince yüksek doluluk oranları beklenirken, etkinlik Çeşme'nin sezon öncesi turizm hareketliliğini de artırıyor. Katılımcılar yalnızca bir yarışa değil, aynı zamanda kapsamlı bir spor deneyimine dahil oluyor. Uluslararası standartlardaki parkuruyla yarı maratonu, Türkiye'nin önde gelen yol koşuları arasında yer almayı sürdürüyor. Denizi, rüzgarı ve tarihi dokusuyla öne çıkan Çeşme, bu büyük organizasyonla birlikte bir kez daha sporun ve sağlıklı yaşamın buluşma noktası olacak. Organizasyonun kayıtları www.cesmeyarimaratonu.com adresinden devam ediyor.