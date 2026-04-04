Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor galibiyeti sonrası oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getirerek, 'Gemiyi sağ salim limana yaklaştırmak için henüz yapmamız gerekenler var' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek başladı ve başarılar diledi.

Kayserispor karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Belözoğlu, 'Bugün bizim için önemli ve değerliydi. Bire bir rakiplerimiz ile oynadık ve tecrübe ettik. Kayserispor da bu rakiplerimizden biriydi. Bugün önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesi beni mutlu ediyor. Aslan payı onların. Henüz işimiz bitmedi. Gemiyi sağ salim limana yaklaştırmak için henüz yapmamız gerekenler var. Kayserispor'u da tebrik ediyorum. Bugün galibiyeti hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Ligde son 6 maçlık periyoda baktığımızda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Son maçlarda elde ettiğimiz 11-12 puanlık puan ortalamasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek zorundayız' diye konuştu.