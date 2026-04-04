Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Serikspor maçının kendileri için önemli olduğunu belirterek, 'Mutlak galip geldiğimiz takdirde biraz nefes alacaktık. Çok şükür bunu başardık' dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Serikspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin değerlendirmelerde bulundu. Çetin, 'Rakibimiz tam çalıştığımız ve istediğimiz gibi oynadı. En önemli özellikleri oyun kurmadan uzun atıp ikinci topları fazla adamla kovalamak ve böyle pozisyon yakalamaya çalışıyorlar. Buna çalışıp önlemlerimizi aldık. Biz de pozisyonlarımızda savunmalarının ağır olmasından faydalanacaktık. Attığımız 3 gol de savunma arkasına yaptığımız koşularla bulduk. Oyuncularımız biraz daha oyun disiplininde kalsa daha fazla gol de bulabilirdik. Bizim için çok önemli bir maçtı. Mutlak galip geldiğimiz takdirde biraz nefes alacaktık. Çok şükür bunu başardık. Beni sevindiren taraflardan biri de şu oldu; ilk maçta bizi 3-0 yenmişlerdi, biz de 3-0 yendik ve ikili averajı lehimize çevirdik. İkili averaj demek 1 puan demektir. 1 gol yesek üzülecektim işin açıkçası. Bizim için moral oldu. 5 maç kaldı. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Birkaç galibiyet daha alıp, buradan tamamen sıyrılmak istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet aldılar' ifadelerini kullandı.

'Dünya Kupası'ndan dereceyle ayrılacağımızı düşünüyorum'

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesiyle ilgili duygularını da aktaran Servet Çetin, 'Milli takımımızı da tebrik ediyorum. Bizi çok sevindirdiler, inanılmaz iş yaptılar. İnşallah Dünya Kupası'ndan da dereceyle ayrılacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz turnuva takımıyız. Türk halkına bu sevinci yaşattıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Ayaklarına, emeklerine sağlık' diyerek sözlerini noktaladı.