Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da 1 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen terör saldırısının ardından, Türkiye'nin meşru savunma haklarını kullanarak Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör örgütlerine karşı geniş çaplı operasyonların başlatıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, dün Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir. Operasyon esnasında 3'üncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."