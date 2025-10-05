Bursaspor’a geçen sezon Batalla’nın yerine teknik direktör olarak takımın başına getirilen ve geçen sezon Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Adem Çağlayan, Isparta maçının ardından deplasmanda alınan Kırklareli yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan istifa ettiğini açıkladı. Çağlayan şu sözleri söyledi: “Ben hafta içi Pazartesi günü istifa kararı almıştım. Bu maçı oynayıp galibiyetle bitirmeyi düşünüyordum. Benim için Bursaspor sayfası Pazartesi günü kapanmıştı. Nasip bugüneymiş. Ben istediğim ki hafta sonu maç oynayalım, ondan sonra konuşalım. Ben gereken yerlere de zaten istifa ettiğimi söyledim. Bursaspor’a başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım ve çok büyük bir camia. İnşallah sezon sonu şampiyonluk yaşayacaklar. Bazen sinerjinin değişmesi lazım. Biz öyle uygun gördük. Kimin hakkı varsa bizden tarafa helal olsun. Bizim de hakkımız var lütfen bize helal etsinler. Tek derdimiz, tek düşüncemiz Bursaspor’un başarısıydı. Başka bir şeye yoğunlaşmadık. Nasip. Taraftarımıza bir galibiyetle veda etmek isterdik. Bursaspor’da sorun olmaz, nasipsizlik olur. Çok deşmeyi seven bir camia, sürekli bir şeylere vurmaya çalışan… Müthiş bir başkanımız var, müthiş bir yönetim kurulumuz var, müthiş bir oyuncu topluluğu var. Sadece çok iyi bir teknik adamla bu takım şampiyon olacak.”