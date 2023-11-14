Bursaspor, ligdeki son iki maçını kaybetmenin ardından düşme potasına yaklaşırken, yönetim kurulu teknik direktör Murat Sözkesen'in raporu doğrultusunda 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Bu kararın ardından Abdullah Tazgel, Melih Sağlam, Baran Karagöz, Kerem Kök ve Alperen Şirin, bundan sonra çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdürecek.

Yeşil Beyazlılar, son iki maçta alt sıralardaki Kırşehir ve Kırklarelispor'a mağlup olarak büyük eleştiri almıştı. 6 gol yiyerek alınan bu yenilgiler, taraftarlar arasında Recep Günay yönetimine karşı istifaya davet çağrılarına neden olmuştu. Yönetim, aldığı kadro dışı kararıyla sorumluluğu futbolculara yüklemiş oldu.

Teknik direktör Murat Sözkesen, kadro dışı kararının ardından A Takım'a U17'den Emir Aptioğlu, Taha Karataş ve Enes Solakoğulları ile U19'dan Recep İnanç, Mehmet Bilgin, Emir Kayacık ve Emre Sunal'ı dahil etti. Bu hamleyle takıma genç ve enerjik isimleri katmayı hedefliyor.