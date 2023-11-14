Aft Nedir?

Aft ağız içersinde yanaklarda, dil üzerinde, yumuşak damakta, dudaklarda, diş eti üzerinde görülen solgun sarı –kırmızı hale ile çevrili çok ağrılı ülserleşmiş lezyonlardır. Aft yaraları kişinin konuşmasını beslenmesini oldukça engellemektedir. Aft yaraları, toplumumuzda birçok kişinin yaşadığı özellikle bayanların daha sık yaşadığı problemdir. Aft yarasının oluşumunun nedeni tam olarak belirlenmemiştir ancak birçok faktör saplanmıştır. Aft yarası bulaşıcı bir hastalık değildir.

Aft Oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir?

Aft yarasının oluşumunda stres oldukça büyük önem taşımaktadır, şiddetli ağrı migren, yüksek tansiyon, gastrit gibi nedenlerden oluşmaktadır.

Ağız mukozasını tahriş edebilen yiyecekler aft oluşumunu hızlandırmaktadır.

Yanak ve dil dudak ısırma, diş fırçalama işlemi, protez dişlerin tam oturmaması ve diş macunun içersinde bulunan kimyasalların ağız içersinde mukoza yapısı ile uyuşmazlığı neden olur. Bu gibi durumların tekrarlanmaması için diş macunu seçerken içeriğinde “sodyum lauryl suhate SLS adı verilen maddenin içerinde en düşün olanı tercih edilmelidir.

B12 vitamini eksikliği, demir vitamini D3 eksikliği ve sigara içemek, Behçet hastalığı, genital, retinit, ülser, lokositoz)Aft oluşumunda alerjik durumlarda neden olmaktadır. Gıda alerjisinden kaynaklanan durumlarda o besinlerden uzak durulmalıdır.

Aft yaraları Nasıl tedavi edilir?

Aft yaraları genelde 8-10 gün devam edebilir. Tedavi uygulaması yapıldığında bu süreç kısalacak ve aft yaraları tedavi edilmiş olacaktır. Sizler için aşağıda verdiğimiz önerileri yaptığınızda aft yarasının oluşturduğu ağrıları azaltıp iyi rahat bir sürec geçirmenizi sağlayacaktır.